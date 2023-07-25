تميمة حظ إيلون ماسك منذ 25 عاما.. "CBS" تكشف سر تغيير شعار تويتر لـ"X"

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من الجدل سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار ايلون ماسك تغيير العصفور الأزرق الشهير الذي استمر كعلامة تجارية لتويتر طوال 17 عامًا ليصبح "X" في خطوة أخرى للتحول المستمر للمنصة.

وقالت ليندا ياكارينو ، الرئيسة التنفيذية للمنصة: "X هي الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود - المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات / الخدمات المصرفية - مما يخلق سوقًا عالمية للأفكار والسلع والخدمات والفرص مدعومًا من الذكاء الاصطناعي ، سيربطنا X جميعًا بطرق بدأنا للتو في تخيلها."

إلا أن شبكة سي بي اس الأمريكية كشفت جانب اخر لاطلاق "X" على المنصة، حيث قالت إنه يبدو أن ايلون ماسك لديه تاريخ طويل مع هذا الحرف منذ 25 عاماً، بدءاً من أولى مشاريعه عبر الإنترنت وصولاً إلى تسمية ابنه بالحرف "X".

"X" في حياة ايلون ماسك

اول مشاريع ماسك لها علاقة بحرف إكس هي موقع "X.com"، الذي أطلقه عام 1999، كمنصة للخدمات المصرفية والمالية عبر الإنترنت لكنه بعد عام اضطر إلى التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للشركة.

وبعد 3 سنوات حقق ماسك أرباح مع دمج "X.com" بمنصة PayPal، واشترى المنصة عام 2017، كما أسس شركة "سبيس إكس" لابحاث الفضاء عام 2002، وشركة "تسلا"، المنتجة للسيارات الكهربائية، والتي طرحت عام 2016 سيارة فاخرة بطراز " X".

وصل الأمر الى تسمية ابنه عام 2020 بـ " X A-Xii"، ثم أعطى له لقب "إكس" للاختصار.

كما يعرف عن حرف "X" أنه رمز للدلالة على المجهول في الرياضيات، وهو امر يثير هوس ماسك فهو معروف باكتشاف المجهول مثل حبه لاستكشاف كوكب المريخ ومشروع الشريحة التي يمكن زرعها داخل مخ الإنسان.