تعيين حسام غازى مديرا لمستشفى جامعة المنصورة الرئيسى

الدقهلية_محمد الحبشي

أصدر الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم قرارّا بتعيين الدكتور حسام غازي، أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب، مديرا ل مستشفى جامعة المنصورة الرئيسي بناء على عرض الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب والدكتور الشعراوي كمال موسى، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، خلفا للدكتور ماجد الشامي.

ويعد غازي أحد أبرز الأطباء في مجال الجراحة العامة، والتحق بكلية الطب جامعة المنصورة في 1987، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف كلية الطب جامعة المنصورة 1994، وحصل على ماجستير الإجازة في الجراحة العامة بتقدير جيد جدا جامعة المنصورة مايو 2000.

وحصل غازي على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة درجة الدكتوراه في الطب من جامعة المنصورة عام 2005، وبدأ مسيرته العملية في مارس 1994- فبراير 1996، وتدريبه الدورى في مستشفيات جامعة المنصورة، في أبريل 1996- فبراير 1997، وعين طبيبا عاما في عيادة الرعاية الصحية المدرسية بوزارة الصحة فبراير 1997- فبراير 2000.

وترقى غازي لمدرس مساعد الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة في مايو 2005، وترقى لمدرس الجراحة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة في أغسطس 2010.

وشارك بالورشة العملية الأولى للتصوير بالموجات فوق الصوتية داخل الشرج للجراحين، والمجموعة المصرية لجراحي القولون والمستقيم 13 أبريل 2007، في مركز المنصورة لأمراض الجهاز الهضمي بالتعاون مع ورشة ESS & البث الحي على العمليات الجراحية التنظيرية والجهاز الهضمي المتقدمة 22-23 مايو 2007.

وحضر تقنيات العمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي في جراحة الأحشاء المنهج الثالث 15-17 ديسمبر 2008 في المعهد الجراحي الأوروبي في هامبورغ-نورديست بألمانيا.

وأشرف غازي على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية والدولية، وله عدد وفير من الأبحاث العلمية عالميا ومحليا، والمؤلفات الكتابية التي تم نشرها في مجال التخصص.