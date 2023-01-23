فتح العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة المنصورة للعمل فترة مسائية

الدقهلية : محمد الحبشى

وافق مجلس جامعة المنصورة بجلسته اليوم رقم 595 الإثنين 23 يناير 2023 م برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، على بدء تنفيذ العمل بالعيادات الخارجية فترة مسائية و تقديم الخدمات المتكاملة في مختلف التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية بالجامعة، اعتباراً من أول شهر فبراير 2023م فى الفترة المسائية من الساعة 2 حتى الخامسة مساء.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار رؤية جامعة المنصورة لتسهيل الحصول على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة بالمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة وحرصًا على راحة المواطن المصري، وتخفيف العبء على العيادات الخارجية فى الفترة الصباحية وكذلك عبء الانتظار عن كاهل المواطنين واستثمارا لإمكانيات وموارد المستشفيات الجامعية بالفترة المسائية.

وتم تحديد التخصصات أماكن العيادات ومواعيد العمل كالتالى:

- تخصص المخ والأعصاب بالمراكز الطبية الثلاثة عدد 5 عيادات من السبت إلى الأربعاء

- تخصص الجراحة العامة بالعيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى من الأحد إلى الأربعاء

- تخصص الأمراض الصدرية بعيادة الباطنة العيادات الخارجية بمستشفى الجامعة الرئيسى عدد 2 عيادة من الأحد إلى الأربعاء

- تخصص النسا والتوليد تحدد أسبوعيا بالمراكز الطبية الثلاثة

- تخصص جراحة الجهاز الهضمى العيادة الخارجية رقم 14 بمركز الجهاز الهضمى عدد 2 عيادة أيام الأحد والثلاثاء.