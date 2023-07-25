تعليم الوادى الجديد: انتظام امتحانات الدور الثانى للإعدادية فى 22 لجنة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، غرفة العمليات بديوان عام المديرية المشكلة لمتابعة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية 2022-2023 م بحضور جميع المعنيين، حيث يؤدى الطلاب ومن لهم حق دخول الدور الثانى الإمتحان بمادة اللغة العربية وجرى تجهيز نحو 22 لجنة المقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة والأجواء المناسبة من الإضاءة والتهوية الجيدة والهدوء.

وشدد وكيل تعليم المحافظة على تنفيذ خطة العمل المحكمة لتأمين وسلامة إجراءات الامتحانات كما جرى تنفيذه فى امتحانات الدور الأول والتى لاقت استحسان القيادة السياسية وأولياء الأمور والطلاب متمنيا للجميع التوفيق.

وفى سياق متصل أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن إجراء اختبارات القبول لطلاب المحافظة المتقدمين للالتحاق بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمرسى مطروح حيث جرى جرى عقد الإختبارات بمقر مركز التطوير التكنولوجى بديوان عام المديرية للمتقدمين من إدارة الخارجة التعليمية وأقسام التطوير بإداراتى الداخلة والفرافرة للمتقدمين كلا بإداراته.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن تلك الاختبارات بهدف إتاحة الفرصة لطلاب المحافظة بالشهادة الإعدادية للإلتحاق بالمدارس الفنية المتميزة حيث يعد التعليم الفنى أحد الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى ربط التعليم بسوق العمل وإعداد طالب يمتلك العديد من المهارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.