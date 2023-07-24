اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:53 ص
مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتظام سير اللجان الإمتحانية للشهادة الإعدادية فى اليوم الأول وعددهم 33734 طالبا موزعين على 338 لجنة، حيث تفقد لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعة لإدارة منشأة ناصر التعليمية، وكان في استقباله أيمن الفخرانى مدير عام الإدارة، وخالد أبو العلا رئيس اللجنة، حيث يوجد باللجنة (479) طالبا فى (24) لجنة.
 
وأطمأن موسى من الطلبة على مستوى الإمتحان ووضوح الورقة الإمتحانية ، وأنه فى متناول الجميع، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية الإمتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والاملاء من الساعة 9 لـ 11.30، متمنياً كل التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
 
وفى السياق، وجه أيمن موسى مدراء العموم والوكلاء بالمطبعة السرية، بالالتزام بكل التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ومكافحة الغش وتطبيق العقوبات وعدم التهاون.
 
كما شدد علي رؤساء اللجان حظر دخول التليفون المحمول نهائيا طلاب وملاحظين، مع الالتزام بختم ورقة الأسئلة قبل توزيعها علي الطلاب بختم اللجنة.
 
مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى (2)
مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى

مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى (4)
مدير تعليم القاهرة يتفقد امتحانات الدور الثانى

 


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