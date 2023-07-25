اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:32 م
أكرم القصاص
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تعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:29 م
تعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية انقطاع الكهرباء
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائى بالمحافظة، وذلك على مدار الـ24 ساعة.
 
ولمعرفة مواعيد انقطاع التيار الكهربائى ، يمكن الدخول  على الموقع التالي واضغط على التوقيت وتعرف على جدول المناطق التى سيتم فصل التيار عنها خلال كل توقيت. 
 
http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html
 
علماً بأنه لا يزيد انقطاع التيار عن ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً في كل منطقة.
 
وننشر جدول مناطق انقطاع التيار الكهربائى بأحياء الإسكندرية 
 
 
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (1)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (1)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (2)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (2)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (3)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (3)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (4)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (4)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (5)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (5)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (6)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (6)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (7)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (7)

مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (8)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (8)

 


الإسكندرية

انقطاع التيار الكهربائى

مواعيد انقطاع الكهرباء

مواعيد الاسكندرية



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