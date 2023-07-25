تعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية ، عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائى بالمحافظة، وذلك على مدار الـ24 ساعة.

ولمعرفة مواعيد انقطاع التيار الكهربائى ، يمكن الدخول على الموقع التالي واضغط على التوقيت وتعرف على جدول المناطق التى سيتم فصل التيار عنها خلال كل توقيت.

http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html

علماً بأنه لا يزيد انقطاع التيار عن ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً في كل منطقة.

وننشر جدول مناطق انقطاع التيار الكهربائى بأحياء الإسكندرية