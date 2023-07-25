تعرف على مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، عن مواعيد انقطاع التيار الكهربائى بالمحافظة، وذلك على مدار الـ24 ساعة.
ولمعرفة مواعيد انقطاع التيار الكهربائى ، يمكن الدخول على الموقع التالي واضغط على التوقيت وتعرف على جدول المناطق التى سيتم فصل التيار عنها خلال كل توقيت.
http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html
علماً بأنه لا يزيد انقطاع التيار عن ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً في كل منطقة.
وننشر جدول مناطق انقطاع التيار الكهربائى بأحياء الإسكندرية
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (1)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (2)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (3)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (4)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (5)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (6)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (7)
مواعيد انقطاعات التيار الكهربائى بالإسكندرية (8)
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