تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 582 شاحنة و 175 سيارة.

وشملت حركة الواردات 11500 طن بضائع ، 382 شاحنة و 148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 200 شاحنة، 27 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية بينما تغادر العبارتين القاهرة وامل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا .

كما استقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة GAZ CONCARD وعلي متنها 5100 طن بروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2175 راكب بموانيها .





