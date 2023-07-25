تجديد اعتماد شهادة ISAGO للشركة القابضة لمصر للطيران دون تسجيل ملاحظات

كتب أحمد مصطفى

نجحت الشركة القابضة لمصر للطيران فى اجتياز تجديد إعتماد شهادة ISAGO للمقر الرئيسي (HeadQuarters) دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش.

يجيئ ذلك فى ضوء توجيهات وزير الطيران المدنى بضرورة رفع كفاءة الأداء بكافة أنشطة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية،وبهذه المناسبة تقدم المهندس يحي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص التهنئة للعاملين بالشركة القابضة وفريق عمل ISAGO لما بذلوه من جهد وتعاون مع لجنة التفتيش التابعة للإتحاد الدولي للنقل الجوي والذى كان له عظيم الأثر فى تجديد إعتماد شهادة ISAGO للإدارة المركزية، كما أثنى على تفوق العاملين في تطبيق أعلى معدلات السلامة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتابع زكريا أن هذه الاعتمادات الدولية تؤكد على مكانة الناقل الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى وتساهم في جذب المزيد من عملاء مصر للطيران من الركاب وكذلك شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم.

ومن جانبه أثنى Gilbert Lemaitre رئيس فريق المراجعة على مستوى الأداء لجميع العاملين بشركة مصر للطيران في مختلف المجالات والإعداد الجيد للمراجعة، كما أشادت Aleksandra Matkovic من فريق لجنة التفتيش بمستوى الأداء بشكل عام ومستوى تدريب جميع العاملين بمختلف الأنشطة مما يؤكد على اهتمام الإدارة العليا بتطوير العنصر البشري الذي يقوم بأداء الأعمال وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية، كما أشارت إلى أن شركة مصر للطيران قد تخطت شركات الطيران الأوروبية التي قامت بالمراجعة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال السلامة والصحة المهنية حيث قامت بتنفيذ المتطلبات المستحدثة لبرنامج السلامة والصحة المهنية وفقا لمتطلبات ISAGO بصورة متكاملة، وبالمرور على أنشطة خدمة الركاب والطائرات في مواقع العمل.

وشملت المراجعات جميع أنشطة الخدمة الأرضية لخدمة الركاب والطائرات وأنشطة المحطة والخدمة الأمنية وأنشطة الشحن الجوي وتحميل البضائع من خلال تطبيق جميع إجراءات السلامة والجودة على جميع المستويات.

وشهد الطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد إعتماد شهادة ISAGO علي المقر الرئيسي (HeadQuarters) دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق بحضور الطيار أحمد رجب رئيس قطاع السلامة والجودة والمسئول عن التنسيق الكامل لاستقبال المراجعين والإعداد للمراجعة والطيار هاشم نوح مدير عام السلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران و الطيار رامي منصور مدير عام الجودة وجميع قيادات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.