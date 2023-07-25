اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:07 ص
أكرم القصاص
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ويحذر من استغلال اسم المؤسسة..

تجدد شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقى المكالمات بعد عامين من تكذيبها

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:00 ص
تجدد شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقى المكالمات بعد عامين من تكذيبها صورة متداولة لخبر مفبرك عن فرض رسوم على متلقى المكالمات

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تجددت شائعة فرض رسوم 10 قروش على متلقى المكالمات بعد عامين من تكذيبها، حيث تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لخبر كاذب قديم منسوبة إلى موقع "اليوم السابع" تزعم صدور قرار بفرض رسوم على متلقى المكاملة التليفونية بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من الشهر القادم، بعنوان (وزير الاتصالات: فرض رسوم على متلقى المكالمة بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من الشهر القادم).

وكان قد تم ترويج هذه الشائعة يوم الأحد، 19 سبتمبر 2021 بنفس الصورة المفبركة وبنفس العنوان الكاذب، وتداولها بعض رواد التواصل الاجتماعى وقتها، وها هى نفس الشائعة تتكرر بعد عامين ويتداول بعض الرواد على مواقع التواصل نفس الصورة المفبركة ونشرها وتشييرها من جديد على أنها تصريح جديد لوزير الاتصالات.

وكما نفت مؤسسة اليوم السابع 2021 هذا الخبر المفبرك بالصورة المفبركة منذ عامين، تُجدد اليوم 25 يوليو 2023، نفي ما نسب إليها من نشر هذا الخبر المفبرك، وتؤكد "اليوم السابع" اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يستغل اسمها في الترويج لأخبار كاذبة ومفبركة.

صورة متداولة لخبر مفبرك عن فرض رسوم على متلقى المكالمات
صورة متداولة لخبر مفبرك عن فرض رسوم على متلقى المكالمات

 


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