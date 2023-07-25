اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:35 م
أكرم القصاص
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بري لمبعوث فرنسا: خرقا فتح في جدار الملف اللبناني الرئاسي

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 08:01 م
بري لمبعوث فرنسا: خرقا فتح في جدار الملف اللبناني الرئاسي بري
أ ش أ

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التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بالمبعوث الرئاسي الفرنسي للبنان جان ايف لودريان، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وذلك بحضور الوفد المرافق له والسفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو.

جاء ذلك في مستهل زيارة لودريان الثانية لبيروت منذ توليه مهمته الشهر الماضي، حيث وصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي بالعاصمة بيروت في وقت سابق اليوم.

واستمر اللقاء لأكثر من خمس وأربعين دقيقة، ثم غادر بعده لودريان دون الادلاء بتصريح .

ووصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بالجيد وقال: "يمكننا القول أن خرقًا في جدار الملف الرئاسي قد فتح".

 


بري

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لبنان

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