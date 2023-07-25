اليوم السابع
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الميراث الملعون السبب.. اعترافات المتهمين بالاعتداء على سيدة بالبحيرة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 09:00 ص
الميراث الملعون السبب.. اعترافات المتهمين بالاعتداء على سيدة بالبحيرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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أدلى المتهمون بالاعتداء على سيدة في البحيرة باعترافات تفصيلية، مؤكدين أن خلافات على قطعة أرض وميراث السبب في تعديهم بسلاح أبيض على زوجة ابن عم والدهم.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن (تعدى بعض الأشخاص على سيدة بسلاح أبيض) بالبحيرة.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ (9) الجاري تبلغ لمركز شرطة رشيد بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (3 أشقاء "أنجال عمومة زوجها" مزارعين- مقيمون بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدي عليها بسلاح أبيض فأحدثوا إصابتها بجرحين قطعيين بالرأس ، وعللت ذلك لوجود خلافات بينهم على قطعة أرض زراعية واعتقادهم أنها سبب الخلافات العائلية ، وسابقة قيام الشاكية باتهام (والد المشكو فى حقهم وشقيق آخر لهم) بالتزوير فى عقد قطعة الأرض الزراعية محل النزاع (ومازالا قيد الحبس الاحتياطي).
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وأرشد أحدهم عن (السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الميراث الملعون

اعترافات المتهمين

أمن البحيرة

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