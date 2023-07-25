وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر إنه مع استمرار روسيا في حربها القاسية، نواصل دعم أوكرانيا. لقد دفعنا اليوم 1.5 مليار يورو أخرى للمساعدة في استمرار عمل الدولة وإصلاح البنية التحتية".

كما أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية الإجراءات الروسية الهادفة لتدمير تخزين الحبوب في أوكرانيا والبنية التحتية للموانئ.

وفي ختام التغريدة، تعهدت فون دير لاين بمزيد من الدعم لأوكرانيا المحاصرة: قائلة "سيأتي المزيد".

يذكر أنه في 10 ديسمبر وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية الأوروبية بتخصيص دعم مالي إضافي لأوكرانيا في عام 2023. ويبلغ البرنامج الجديد للمساعدة المالية الكلية 18 مليار يورو وسيتم تحويل أموال القروض إلى ميزانية الدولة طوال عام 2023 بأجزاء متساوية مع مراعاة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في الوفاء بالشروط المتفق عليها بين الأطراف.

