اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم تنظم اليوم الطبى للكشف المجانى لأمراض العيون

الفيوم رباب الجالى

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة الفيوم بالتعاون مع أحد المستشفيات المتخصصة اليوم الطبى للكشف المجانى عن أمراض العيون والإبصار، بحضور أشرف الغندقلى القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، وعبد الناصر بكرى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، وأعضاء اللجنة النقابية، وذلك اليوم الثلاثاء، بمقر المكتبة المركزية.

صرح أشرف الغندقلى أن إدارة الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعاملين وتسعى لتقديم كل الخدمات المطلوبة، كما أثنى على الجهود التي تبذلها اللجنة النقابية للعاملين.

من جانبه أوضح عبد الناصر بكري أن اليوم الطبي يأتي ضمن الفعاليات التي تنظمها اللجنة النقابية ويستمر لمدة يوم واحد ويتضمن كشف طبي لأمراض العيون، وإجراء تحاليل طبية متنوعة بمعمل المختبر، وتخفيضات للنظارات تصل لخمسين بالمائة.