الكهرباء: توقعات بانخفاض الأحمال المفصولة اليوم لـ2500 ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

كشف مصدر مسئول ب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك موشرات قوية توكد تراجع الاحمال المفصولة اليوم عن المواطنين واللجوء إلى تخفيف الأحمال بقدرة 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات، كما شهدت الأيام الماضية فى بداية أزمة الانقطاعات الناتجة عن نقص الوقود.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك تنسيق تام على مدار الساعة بين وزارة الكهرباء و وزارة البترول لسرعة إنهاء الأزمة الموقتة الناتجة عن ضعف إمدادات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية.

قال المصدر، محطات انتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 مليون متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 الف ميجا وات ، لافتا إلى أن وزارة البترول أكدت أنه سيتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

وتوقع المصدر أن يتم الاستمرار في اللجوء إلى تخفيف الاحمال من خلال قطع التيار الكهربائي على المواطنين حتى منتصف أغسطس.