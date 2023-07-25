وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي إس- سي بي إن" - بأن الإعصار مصحوب برياح قوية تبلغ سرعتها 185 كيلو مترا في الساعة، فيما من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة أو تمر بالقرب من جزر بابويان أو مقاطعة كاجايان الشمالية الشرقية بحلول ظهر غد.

وأمرت السلطات، المواطنين المقيمين في المجتمعات الساحلية بمغادرة منازلهم، وطلبت من الصيادين إخراج قواربهم من المياه، كما أرسلت رجال الشرطة لإقناع الرافضين للانصياع لأوامر الإجلاء.