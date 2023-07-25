وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير الزورقين بنيران السفينة الروسية على مسافة نحو 1000 متر، دون وقوع إصابات على متن السفينة، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة السفينة أداء مهامها بشكل طبيعي بعد صد الهجوم بنجاح.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قد هدد -في وقت سابق من اليوم- باستمرار ضرب جسر القرم، رغم أنه جسر مدني لا يستخدم في إمدادات القوات الروسية.