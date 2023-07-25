اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الأمريكية تشكر مصر على دعمها لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 06:43 م
الخارجية الأمريكية تشكر مصر على دعمها لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام مساعدة وزير الخارجية الأمريكى الدولية ميشيل سيسون
أ ش أ

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وجهت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون الشكر إلى مصر لدعمها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي عقدت خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسئولين، ومن بينهم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات الدولية المتخصصة.

وأضافت أن النقاشات تركزت على الأولويات المشتركة، بما في ذلك إصلاح الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو).

 


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اليوم السابع بلس

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