وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية - التي استمرت يومين - عن مقتل 12 شخصا، من بينهم أربعة أطفال، وإصابة 140 آخرين، وإجبار ما لا يقل عن 3.500 لاجئ فلسطيني على الفرار من منازلهم خلال العملية العسكرية فيما تضرر ما يقرب من ألف منزل في المخيم، كما تعرضت البنية التحتية المدنية في المخيم لأضرار جسيمة، حيث أصاب الدمار تسعة كيلومترات من شبكات المياه والصرف الصحي، وتم تدمير حوالي أربعة كيلومترات من الطرق.

بدوره، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية "آدم بولوكوس": "مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الدعم لاستعادة الخدمات الأساسية في مخيم جنين للاجئي فلسطين، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم".

وأضاف "بولوكوس": "لقد بدأنا في تلقي التعهدات، بما في ذلك تعهد سخي للغاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكننا بحاجة إلى المزيد من الأموال حتى نتمكن من استعادة الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية، والمعونات النقدية الطارئة والايواء للأسر المتضررة".

وشدد المسؤول في وكالة الأونروا على ضرورة معالجة احتياجات الصحة النفسية من خلال الدعم النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين والمستجيبين الأوائل.