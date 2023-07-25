الأسباب الشائعة لأمراض الكبد.. اصفرار الجلد إحدى العلامات

كتبت إيناس البنا

وجود بقعة صفراء ملحوظة للغاية على جلدك وبياض العين تعنى الإصابة باليرقانjaundice ، والذي يشير عادةً إلى وجود مشكلة في الكبد أو القنوات الصفراوية، وفيما يلى نشرح كيفية حدوث اليرقانjaundice والأسباب العديدة التي تؤدي إليه.وفقًا لـموقع WebMD

الكبد واليرقان



الكبد هو أحد الأعضاء الحيوية في الجسم، ويساعد في إزالة السموم، يتم إزالة العديد من المواد الضارة من الجسم، عندما يفشل الكبد في القيام بهذه الوظيفة ، فإنه يؤدي إلى تراكم مادة نفايات تسمى البيليروبين في الدم، عادة ، يُفرز البيليروبين عن طريق الكبد ، من خلال القنوات الصفراوية إلى الأمعاء ثم البراز، ولكن عندما لا تعمل الأشياء بشكل صحيح ولا يستطيع الكبد مواكبة ذلك ، ترتفع مستويات البيليروبين وتتسبب في ظهور الجلد باللون الأصفر ".

انتشار اليرقان عند الأطفال حديثي الولادة



يعد اليرقان نادرًا عند البالغين. تشير الأبحاث إلى أن اليرقان هو حالة شائعة بين الأطفال حديثي الولادة ، حيث يصاب حوالي 60 ٪ من الأطفال حديثي الولادة باليرقان السريري في الأسبوع الأول بعد الولادة و 80 ٪ من الخدج حديثي الولادة. وهذا ما يسمى أيضًا باليرقان الوليدي، تشير خدمات الصحة الوطنية البريطانية (NHS) إلى أن ستة من كل 10 أطفال يصابون باليرقان، بما في ذلك 8 من كل 10 أطفال ولدوا قبل الأوان قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

الأسباب الشائعة لليرقان

اليرقان هو حالة تتميز بإصفرار الجلد والعينين بسبب زيادة مستوى البيليروبين في الدم. هناك عدة أسباب شائعة للإصابة باليرقان ، بما في ذلك:

التهاب الكبد

التهاب الكبد الناجم عن الالتهابات الفيروسية (التهاب الكبد A ، B ، C ، D ، أو E) أو عوامل أخرى مثل تعاطي الكحول أو اضطرابات المناعة الذاتية أو بعض الأدوية.

أمراض الكبد الكحولية



يمكن أن يؤدي الاستهلاك الكحول لفترات طويلة إلى تلف الكبد ، وتندب (تليف الكبد) ، واختلال وظائف الكبد ، مما يؤدي إلى الإصابة باليرقان.

التليف الكبدي

مرض الكبد المزمن يتميز بتكوين نسيج ندبي في الكبد. يمكن أن يكون سببها التهاب الكبد أو تعاطي الكحول أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) أو اضطرابات المناعة الذاتية أو الحالات الوراثية.

حصى في المرارة



عندما تسد الجزيئات الصلبة المتكونة من الصفراء القنوات الصفراوية ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اليرقان. يمنع الانسداد تدفق الصفراء من الكبد إلى الأمعاء.

فقر الدم الانحلالي



حالة يتم فيها تدمير خلايا الدم الحمراء بسرعة أكبر مما يتم إنتاجها ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج البيليروبين، يمكن أن يحدث هذا بسبب عوامل مختلفة ، بما في ذلك بعض الأدوية أو اضطرابات المناعة الذاتية أو الحالات الوراثية.

متلازمة جيلبرت



حالة وراثية شائعة نسبيًا حيث يواجه الكبد صعوبة في معالجة البيليروبين. يمكن أن يؤدي هذا إلى اليرقان الخفيف ، خاصة في أوقات التوتر أو المرض أو الصيام.

إصابة الكبد التي يسببها الدواء

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية ، مثل الأسيتامينوفين (الباراسيتامول) بجرعات عالية ، وبعض المضادات الحيوية ، وبعض المكملات العشبية في تلف الكبد وتؤدي إلى الإصابة باليرقان.

سرطان البنكرياس



يمكن أن تؤدي الأورام في البنكرياس إلى انسداد القناة الصفراوية ، مما يؤدي إلى الإصابة باليرقان.

اضطرابات القناة الصفراوية



يمكن أن تسبب الحالات التي تؤثر على القنوات الصفراوية أو المرارة ، مثل التهاب الأقنية الصفراوية أو التهاب المرارة أو التهاب الأقنية الصفراوية الأولي ، اليرقان.

مشاكل الكبد والحمل



حالة تحدث أثناء الحمل وتتسبب في انخفاض تدفق الصفراء وتؤدي إلى اليرقان.