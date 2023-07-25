الأرصاد تكشف طقس ودرجات الحرارة على ساحل البحر المتوسط من رأس البر لمطروح

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة لبعض المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط اليوم الثلاثاء 25 يوليو، حيث تشهد هذه المدن طقس حار رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا ، مع ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصل لـ96٪ فى بعض المدن، ونشاط رياح يؤدى لاضطراب الملاحة.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المطلة على البحر المتوسط ، كما يلى:

الإسكندرية:

العظمى 33 درجة والصغرى 24

العلمين:

العظمى 33 درجة والصغرى 25

مطروح:

العظمى 32 درجة والصغرى 23

جمصة:

العظمى 35 درجة والصغرى 24

رأس البر:

العظمى 34 درجة والصغرى 25

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية ، وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.