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الأرصاد تحذر: الحرارة المحسوسة 42 درجة ونسب الرطوبة 95%

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:42 ص
الأرصاد تحذر: الحرارة المحسوسة 42 درجة ونسب الرطوبة 95% مداخلة دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية
بسمة محمد

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم متأثر بالموجة شديدة الحرارة والتي تؤثر على الطقس منذ الأسبوع الماضي ومستمرة لنهاية هذا الأسبوع، كما نشهد ارتفاعات كبيرة بدرجات الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، ونسب الرطوبة هي العامل الهام بموجة الطقس السئ لأنها تشعرنا بالارتفاع الكبير بدرجات الحرارة، ونسب الرطوبة تتجاوز 95% في المناطق المطلة على البحر المتوسط و90% على القاهرة الكبرى، ومرتفعة بشكل كبير وتشعرنا بدرجة حرارة محسوسة مرتفعة جدا.
 
أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّنا نتأثر بشكل كبير بمنخفض الهند الموسمي الذي يأتي محمل بكتل هوائية من البحر المتوسط محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تسبب ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، هذا بجانب إمتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس، وارتفاع بقيم الرطوبة مع ارتفاع درجات الحرارة، يشعرنا بالأجواء شديدة الحرارة الرطبة.
 
وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى المحسوسة تتجاوز 42 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، وأجواء فترة النهار، هي أجواء شديدة الحرارة رطبة بمعظم الأنحاء، هذا بجانب أن ارتفاع فترات الحرارة والرطوبة يكون فترات الليل، ففترات الليل تكون الأجواء بها مائلة للحرارة رطبة معظم أنحاء الجمهورية، خصوصا مع هدوء سرعات الرياح الذي يساعد على مزيد من الشعور بنسب الرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة.

درجات الحرارة

طقس اليوم

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

صباح الخير يا مصر

اليوم السابع بلس



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