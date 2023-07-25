اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:50 م
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اشتعال حريق بسيارة ملاكى أعلى الطريق فى إمبابة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 12:44 م
اشتعال حريق بسيارة ملاكى أعلى الطريق فى إمبابة اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى شارع محمد الإمبابى فى دائرة قسم إمبابة ، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بسيارة فى إمبابة و تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ومحاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي، مما أسفر عن تفحمها.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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