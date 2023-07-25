اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:32 م
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استمرار توافد المواطنين للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم وتوفير جميع الخدمات.. صور

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 07:27 م
استمرار توافد المواطنين للاستمتاع بشواطئ مصيف بلطيم وتوفير جميع الخدمات.. صور إقبال على مصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، توافد كبير من المصطافين، من عدد من المحافظات، وتوفير كافة الخدمات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم استمرار توافد المواطنين علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم للاستمتاع بشواطئ المدينة الستة ، كما تابع توزيع أفراد الإنقاذ والمعدات والمهمات الخاصة بأفراد الانقاذ، مؤكداً على افراد الانقاذ باليقظة والاستعداد لأي طوارئ قد تحدث للحفاظ علي حياة المصطافين وحسن معاملتهم ، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ .

اقبال على مصيف بلطيم
اقبال على مصيف بلطيم

 

الاستمتاع بجمال البحر
الاستمتاع بجمال البحر

 

توفير كافة الخدمات
توفير كافة الخدمات

 

جانب من التوافد على الشواطئ
جانب من التوافد على الشواطئ

 

جانب من الزحام
جانب من الزحام

 

زحام كبير بمصيف بلطيم
زحام كبير بمصيف بلطيم

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