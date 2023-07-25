استقبال 7500 سيارة ضمن مبادرة سيارات المصريين بالخارج بميناء بورتوفيق

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل ميناء بورتوفيق البحري 7500 سيارة قادمة من دول الخليج ضمن مبادرة الدولة لسيارات المصريين بالخارج، وذلك منذ بدء المبادرة بمعدل 400 سيارة شهريا حيث تم إنهاء جميع الإجراءات دون تسجيل أية شكاوى، مما شجع المصريين على شراء سيارات مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة للاستفادة من التيسيرات الاستيرادية والضريبة الجمركية المخفضة ويعد معدل زيادة السيارات الواردة للميناء خلال الفترة الحالية مؤشر لنجاح المبادرة .

واجتمع اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر مع اعضاء المجتمع المينائى " جمارك ، شرطة ، جوازات " بميناء بورتوفيق بحضور اللواء بحرى اسامة صالح نائب رئيس الهيئة لبحث تقديم كافة التسهيلات للسيارات القادمة للميناء حرصا من الدولة على استفادة كل المصريين بالخارج بهذه المبادرة.

وشدد عبد الرحيم على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لتمكين اصحاب السيارات من حصولهم على سيارتهم بأسرع وقت والحفاظ على سلامة السيارات الواردة مع توفير ساحات لتخزين السيارات واتباع اجراءات السلامة وممرات بين السيارات لسهولة الوصول.

وأكد على ضرورة توفير الحماية الشرطية والمدنية لكافة الساحات للحفاظ على السيارات وسهولة استخراج التصاريح اللازمة لاستلام السيارات ، كما قامت مصلحة الجمارك بزيادة اعداد مسئولي الجمارك لسرعة انهاء الاجراءات وزيادة اعداد السيارات المفرج عنها خلال اليوم.