إزالة 82 حالة تعدٍ بالمنيا وحملات نظافة وتمهيد طرق فى 5 مراكز

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة بتنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و البناء المخالف ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث أسفرت عن إزالة 36 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك رى بدون ترخيص بقرى ( تله، نزلة حسبن، البرجاية، دمشير، صفط الخمار، بنى أحمد الغربية، طوخ الخيل).

وفى مركز مغاغة تمت إزالة 18 حالة تعدٍ على أرض زراعية فى المهد، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة 15 حالة تعدٍ فى المهد خارج الحيز العمراني.

فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط حالتى تعد بالبناء على أرض زراعية بقرية اسطال، وفى مركز بنى مزار تمت إزالة 10 حالات تعد منها 5 حالات بالبناء المخالف على أرض زراعية فى المهد وفك ٥ شدات خشبية ، إلى جانب إزالة حالة تعد بمركز أبوقرقاص، وحالتى تعد بالبناء المخالف بحى جنوب مدينة ملوى.



وعلى جانب آخر، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية وتمهيد طرق ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام.

ففي مركز ومدينة بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية حملات للنظافة ورفع المخلفات بالأحياء الرئيسية على مستوى المركز والقرى التابعة له مع إجراء صيانة دورية لأعمدة الإنارة وإصلاح الأعطال، حيث تم ردم حفرة وتسويتها عقب الانتهاء من إصلاح عطل ماسورة مياه بحي شرق المدينة وكذلك رد الشيء لأصله بشارع السلام بحي شمال المدينة عقب الانتهاء من إصلاح ماسورة صرف صحى، كما واصلت الوحدة المحلية بقريتي القيس وأبو جرج أعمال النظافة، إلى جانب تطهير مصرف الأزهار طريق بين الجناين بأبو جرج لوضوح الرؤية أمام المارة والحد من خطر الحوادث المتكررة بتلك المنطقة.

وفي مركز مطاي، تابعت الوحدة المحلية أعمال توسعة وتمهيد طريق عزبة القارة بطريق مصر أسوان الزراعي بطول 600متر تقريبا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التجميل والتطوير واستخدام معدات الحملة الميكانيكية، كما تم رفع المخلفات من على جانبي الطريق وقص الحشائش ورفع الأتربة وقص الأشجار الكبيرة بالطريق ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوسعة نهر الطريق للتيسير على المواطنين.

كما واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا وسمالوط وديرمواس، جهودها في تنفيذ أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة وتمهيد وتسوية الطرق على مستوى المركز والقرى التابعة له، حيث نفذت الوحدات المحلية لكل من قرى(دمشير ـ نزلة حسين ـ تله ـ بنى محمد سلطان ـ البرجايةـ دماريس) بالمنيا، وقريتى ( قلوصنا ـ بنى غنى) بسمالوط، وقريتي ( نزلة البدرمان ـ تل بنى عمران) بديرمواس حملات مكثفة للنظافة تم خلالها رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها إلى الظهير الصحراوي الشرقي، في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز وخلق بيئة نظيفة آمنة خالية من التلوث.



إزالة التعديات



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