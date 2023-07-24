استرداد 30 فدانا وإزالة 87 حالة تعد بمراكز المنيا



ففى مركز ملوى، تم استرداد 30 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى بنطاق مجلس قروى تونا الجبل، إلى جانب إزالة 5 حالات تعد منها حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة وحالة بقرية قصر هور وحالة بقرية ابشادات وحالة بقرية الروضة ورصد حالة تعد على أملاك دولة بالظهير الصحراوى الشرقى بدير البرشا، فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار 25 حالة تعد منها 8 حالات على أرض زراعية وفك 3 شدات خشبية بحى غرب المدينة وإزالة حالة بناء مخالف فى المهد بحى شرق المدينة وحالتا تعد فى المهد و7 حالات تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرى شلقام والجرنوس وأبو العباس وبردونه.



وفى مركز العدوة، تم إزالة 18حالة تعد منها 8 حالات بناء خارج الحيز العمرانى و4 حالات أملاك دولة و6 حالات تعد داخل الحيز العمرانى، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة 9 حالات تعد على أرض زراعية بقرى (ملاطية ودهمرو ويوسف صدقى ) التابعة لمجلس قروى ميانة .



وفى مركز المنيا، تم إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى نزلة حسين وتله إلى جانب حى غرب المدينة ، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 17حالة تعد منها 14 حالة بالبناء على أرض زراعية و3 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص، كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى أعمال تعد بقرية منشأة منبال التابعة لمجلس قروى منبال .

يواصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، متابعته المستمرة لجهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.