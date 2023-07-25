إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنوفية

كتبت أسماء نصار

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 38 حالة تعد على الأراضى الزراعية، والمرور على 31 مركز تجميع ألبان، وعلى 51 محل أعلاف ومصنع، كما تم المرور على الزراعات الصيفية والجمعيات والوحدات الزراعية بنواحى المحافظة، للوقوف على مدى انتظام سير العمل بها.

وقال السيد القصير وزير الزراعة ، إن التعدى على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف، تعرض مرتكبيها للسجن والغرامة، وكذلك الحرمان من الدعم الذى تقدمه الدولة، مشدداً على منع التعديات تماماً والتصدى لها بمنتهى الحزم مع إزالة كافة التعديات وكذلك أى أعمال تشوين لمواد البناء فى المهد، مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ووجه القصير مسئولي حماية الأراضى برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أى تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة لإزالة وإعادة الشيء إلى أصله.

وأضاف أنه لا تهاون فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالاً طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة فى التوسع الأفقى من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضى الزراعية في الوادى والدلتا، والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذاً لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة كافة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوى.