اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:52 م
أكرم القصاص
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إزالة 240 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات فى بنى سويف

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 02:46 م
إزالة 240 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات فى بنى سويف جانب من الإزالات
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، الجارى تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف.
 
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعدته الإدارة العامة لأملاك الدولة، وتمت الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 14حالة تعد (9 حالات على مساحة 2020 متر أملاك دولة، 5 حالات على  2400 متر حماية النيل)، ليصل إجمالي ما تما إزالته إلى 240 حالة تعد منها ( 173 حالة تعد مباني على مساحة 24028 متر، 67 حالة زراعة على مساحة 3  أفدنة تقريباً ) وذلك منذ بدء تنفيذ المرحلة  الثالثة " 8 يوليو الجاري" وحتى  صباح اليوم.
 
يُذكر أن الموجة الحالية "21" من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تمت إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية  في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي،وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد،وتختتم بالمرحلة الثالثة التي تستمر حتى 28 يوليو الجارى.
 
جانب من الإزالات (1)
جانب من الإزالات (1)

جانب من الإزالات (2)
جانب من الإزالات (2)

جانب من الإزالات (4)
جانب من الإزالات (4)

جانب من الإزالات (7)
جانب من الإزالات (7)

جانب من الإزالات (5)
جانب من الإزالات (5)

جانب من الإزالات (6)
جانب من الإزالات (6)

جانب من الإزالات (8)
جانب من الإزالات (8)

جانب من الإزالات (3)
جانب من الإزالات (3)

 


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