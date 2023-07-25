إزالة 13 حالة تعد على أراضى الدولة بأسوان ومتابعة الخطة الاستثمارية بالرديسية

أسوان- صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على مواصلة التنسيق بين مسئولى الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لتنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة، سواء كانت بناء أو زراعية صادر لها قرارات سابقة أو يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، استكمالاً لسلسلة الجهود الجارية لتحقيق المستهدف من المرحلة الثالثة للموجة الـ21 ل إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه محافظ أسوان، بأن يتوازى ذلك مع القيام بأعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف النظافة العامة بالميادين والشوارع الرئيسية والداخلية.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بتنظيم حملات مكبرة، استهدفت إزالة 13 حالة تعد بمساحة 14 ألف و 710 م2 ، وقد شملت إزالة 3 حالات بمنطقة المحمودية عبارة عن تعدى على أرض مخصصة لمدرسة ، مع إزالة 4 حالات فورية بنطاق حى جنوب المدينة بمساحة 3310 م2 ، حيث كانت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء الدين آدم رئيس حى جنوب ، والفنيين والعاملين بالحى ، مدعوين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بإزالة 6 حالات في المهد بمناطق خور أبو سبيرة والأعقاب، وقرية الهلال منهم 2 حالة لطاحونة بمساحة 11 ألف و400 م2.

وتم تنفيذ الحملة بإشراف محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة جابر فتحى رئيس قرية أبو الريش بحرى والفنيين بالقرية ، وبمعاونة الجهات الأمنية.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وكنس ورش وجرد الأتربة بالطريق الرئيسى على الجانبين لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بكافة أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى القيام بمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحى الخاص بخط الإنحدار بالمدينة الجارى تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بمتابعة الأعمال الجارية بإنشاء مول داخل المدينة ضمن الخطة الاستثمارية.

من ناحية أخري، كان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوفد شركة المقاولون العرب من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى سواء المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" ، أو ما يتعلق بالمشاكل المتراكمة منذ سنوات، والتى تم وضع الحلول الجذرية لها بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

وضم وفد شركة المقاولون العرب كل من المهندس حسن مصطفى عضو مجلس إدارة الشركة، والمهندس سيد حسان مدير قطاعات الصعيد، والمهندس ياسر صادق مدير فرع أسوان ، وذلك فى حضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وخلال اللقاء شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تحقيق أعلى معدلات الإنجاز لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بواسطة شركة المقاولون العرب داخل 22 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المشروعات، ودخولها حيز التشغيل ليجنى المواطن ثمار سلسلة هذه الإنجازات على أرض الواقع بشكل إيجابى ، موجهاً بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية الخاصة بمشروعات الخطة الإستثمارية للهيئة القومية والتى تقوم بتنفيذها أيضاً شركة المقاولون العرب، والمتمثلة فى حل مشكلة شبكات الإنحدار لمحطة الكرور ، ومشروع محطة الصرف الصحى بالشلال ، وكذا مشروع الحل العاجل بالعلاقى ، ومشروع خط مياه الشرب بأبو الريش ، ومحطة المعالجة بوادى كركر.