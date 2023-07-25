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إحالة عاملين للجنايات بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى مصر الجديدة

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 11:55 ص
إحالة عاملين للجنايات بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى مصر الجديدة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة مصر الجديدة إحالة شخصين لمحكمة الجنايات، بتهمة سرقة طالب بالإكراه. 
 
تعود أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله "مصاب بجروح قطعية بالجسم"، وقرر بأنه حال سير نجله بدائرة القسم، إستوقفه شخصين "مجهولين" وقاما بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والشروع فى سرقة ساعة يد خاصته، وحال مقاومتهما تعديا عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر الجديدة

أخبار الحوادث

السرقة بالإكراه

عقوبة السرقة بالإكراه



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