أخبار الاقتصاد.. الحكومة حريصة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الثلاثاء 25-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ،عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة فى مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول زيادة استثماراتها بالسوق المصرى.

وزير الصناعة: الحكومة حريصة على جذب الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز ايجيبت لصناعة السيارات برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة في مصر ورؤية الشركة المستقبلية حول زيادة استثماراتها بالسوق المصري، وشارك في اللقاء انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمنصور للسيارات.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية ولا سيما شركة جنرال موتورز لما لها من باع طويل في هذا المجال ولخبرتها الكبيرة في السوق المصري.

وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع رئيس هيئة الشراء الموحد إنشاء أول مصنع لأكياس الدم

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والوفد المرافق له، وتم عقد اجتماع بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتور أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وجاء ذلك في إطار السياسة العامة للدولة والتوجه نحو التصنيع واستهداف توطين صناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي، لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير.

‎تناول اللقاء التباحث حول إقامة مصنع هو الأول من نوعه في مصر لإنتاج قرب (أكياس) الدم ووسائل منع التجلط والمستلزمات المستخدمة في عمليات نقل الدم للمرضى، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية - بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة - وبالشراكة بين الشركة القابضة للأدوية وهيئة الشراء الموحد وشركتين من القطاع الخاص لسد احتياجات السوق المحلية التي تصل إلى 2.5 مليون قربة سنويًا، والتصدير للأسواق المجاورة في إفريقيا والدول العربية.

الضرائب: مستمرون فى تنظيم ندوات التوعية الضريبية أون لاين للمصدرين والمستوردين

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بمناسبة بدء الربط بين المنظومة الجمركية "نافذة" ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنح مهلة للحالات الإستيرادية الطارئة فقط لتوفيق أوضاعها حتى الأول من أغسطس 2023 وكذلك مد التشغيل التجريبي للصادرات حتى الأول من سبتمبر 2023، فإن مصلحة الضرائب المصرية مستمرة فى تنظيم ندوات التوعية الضريبية أون لاين للمصدريين والمستوردين حول " منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة " وذلك يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة السادسة مساء، موضحا أنه يتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات والرابط الخاص بها من خلال الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام) وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

هالة السعيد: تحسين جودة حياة الطفل المصرى أهم استثمار للدولة فى صناعة المستقبل

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر إطلاق المراجعة الاستراتيجية "نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال"، حضر حفل الاطلاق المهندسة/ نيفين عثمان - الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وعدد من الوزراء.

وقالت السعيد إن حفل الاطلاق يأتي تتويجاً للمسيرة المتميّزة التي يضطلع بها المجلس القومي للطفولة والأمومة، وشركاء التنمية المحليين والدوليين وفي مقدمتهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للارتقاء بجودة حياة الطفل في مصر، في ضوء توجّه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية، لدعم وتمكين الأسرة والطفل من خلال التوسع في إرساء دعائم حقوق الأسرة والمرأة والأطفال وتكثيف الاستثمار في البشر، والذي نراه دائماً أكثر أوجه الاستثمار عائداً.

وأوضحت السعيد أن المؤتمر يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية والمؤسسات الدولية الشريكة، بما يوفر فرصة فريدة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نُخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات الصحة والسكان، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، وكذا المجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة المصرية، إلى جانب السادة ممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.