3.945 مليون طن صادرات العرب من الغاز المسال لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان

كتبت -مروة الغول

انخفض المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر أبريل 2023 إلى 2.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر مارس 2023 بمقدار 2.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 14.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 3.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 17.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير،كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 3.16 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 14.19 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وبلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان حوالي 3.945 مليون طن خلال شهر مارس 2023 مستأثرة بحصة بلغت 24.3 من الإجمالي.