12 سيارة إطفاء تسيطر على حريق بمصنع أثاث مكتبى بالعبور.. و6 حالات اختناق

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمصنع أثاث مكتبي بالمنطقة الصناعية الحى السابع بجهاز مدينة العبور، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتتم الأن أعمال التبريد بموقع الحريق لمنع نشوبه مرة أخرى.

فيما انتقل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لموقع نشوب حريق بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور، حيث أسفر الحريق حتي الآن عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق وإصابات مختلفة، وجرى التعامل مع الحالات فورا من قبل الإسعاف ونقلهم لمستشفى السلام العام بالقاهرة، ولا توجد وفيات.

وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على حريق نشب بمصنع للأثاث المكتبي بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف، وجارى أعمال السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور.

على الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجاري أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف لموقع الحريق لسرعة التعامل مع المصابين أو حالات وفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب حريق هائل نشب بمصنع للأخشاب بالمنطقة الصناعية بالحي السابع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وجارى أعمال السيطرة على الحريق.