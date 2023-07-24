وكيل صحة الإسماعيلية يوجه بسرعة إنهاء تطوير المستشفى الجديد بالقنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان ب الإسماعيلية ، عددا من المنشآت الصحية بالقنطرة شرق، يرافقه الدكتورة ريم مصطفى مساعد مدير المديرية والدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور مينا حليم مدير مستشفى القنطره شرق ومس تريزه ابراهيم مدير إداره التمريض ودكتورة رنا صفوت عضو مكتب الدعم الفنى بالمديرية.

بدأت الجولة بزيارة مستشفى القنطرة شرق وتفقد أقسام المستشفى وتابع تردد المرضى بقسم الاستقبال والذى بلغ 72 حالة ،ثم انتقل الى قسم الكلى الصناعى والتقى بالمرضى وذويهم وبلغ عدد الحالات بالقسم اليوم 20 حالة ، وإطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وانتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات ،وأشاد بجهود الأطقم الطبية بالمستشفى وانتظام العمل على مدار الساعه مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى جودة الخدمات الصحية للمرضى.

وتابع "حطب " أعمال فريق "مبادره 100 يوم صحة" ونسب التردد على الفرق الثابتة والمتنقلة مؤكدا على تنوع أماكن تمركز الفرق المتنقلة للحصول على اعلى مستهدف ووجه بزيادة وتكثيف التوعية الصحية ، واعلام المواطنين بالخدمات الشاملة التى تقدمها المبادرة.

واستكمل وكيل وزارة الصحة الجولة بالمرور على مستشفى القنطره شرق المطوّر ، لمتابعة معدل الإنجاز بأعمال التطوير بالمستشفى الجديد ولمتابعة سير العمل على الطبيعة ،مشيرا انه تم الانتهاء من 85 % من أعمال التطوير بالمستشفى.

ووجَّه الشركة المنفذة بالاسراع فى وتيرة العمل وانهاء الأعمال الإنشائية المتبقية تمهيدا للتشغيل التجريبى وتسليم المستشفى ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية بإستمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشات الصحية والاطمئنان على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة .