واشنطن بوست: مايك بنس يعانى من أجل جذب الانتباه والمانحين لحملته الانتخابية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق، والذى يخوض سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، يعانى من أجل جذب الانتباه وجذب ما يكفى من المانحين للتأهل لأول مناظرة للمتسابقين على ترشيح الحزب الجمهورى.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنس، وفى حفل استضافه عضو سابق بالكونجرس، ناشد ناخبيه المحتملين قائلا: كل دولار واحد، على الرغم من أننى متأكد أن بإمكانكم منح المزيد، سيساعد الليلة، حتى قبل أن تخلدوا للنوم الليلة، اذهبوا إلى الإنترنت وأرسلوا دولارا أو أى مبلغ.

وفى تجمع آخر فى اليوم التالى، وقف السيناتور تيموثى لانج بجوار بنس يشجع الحاضرين قائلا: لو أردتم التبرع بدولار واحد فقط، فسيتم حسابه من الـ 40 ألف مانحا المطلوبين.

ووصفت الصحيفة الأمر بأن طلب لافت للأنظار من جمهورى بارز وقديم، والذى كان قبل عامين ونصف فقط ثانى أرفع مسئول فى البلاد فى إدارة دونالد ترامب، لكن الآن، فإن بنس، يطلب من مؤيديه تقديم تبرعات صغيرة أملا فى تجاوز عتبة الـ 40 ألف مانح للمشاركة فى أول مناظرة للمرشحين الجمهوريين المقررة فى 23 أغسطس المقبل فى مدينة ميلوكى.

وفى حين يؤكد مستشارو بنس أنه سيشارك فى المناظرة، فإن مجرد عدم اليقين يشير إلى التحديات المبكرة التى يواجهها السياسى الجمهورى فى حملته الوليدة. فقد عانى بنس لكسب الانتباه أو الانجذاب لإدارته حملة تقليدية محافظة منخفضة المستوى فى سباق يهيمن عليه مثيرو الشغب مثل ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

وتقول الصحيفة إن نواب الرؤساء عادة ما يدخلون سباق الترشح عن حزبهم كمتنافسين أقوياء إن لم يكونوا من الأوفر حظا. إلا أن بنس يتخلف عن ترامب وديسانتيس كثيرا، وأقرب للمرشحين الأضعف مثل رجل الأعمال فيفيك راماسوامى.