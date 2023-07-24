هل قلبك فى حالة جيدة.. 5 اختبارات مهمة يمكن أن تخبرك

كتبت إيناس البنا

إلقاء اللوم على الخيارات الغذائية أو زيادة مستويات التوتر، في السنوات الأخيرة، أصبحت مشاكل القلب أكثر انتشارًا، كل شخص صغير أو كبير في السن عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، إلى جانب التعرف على عوامل الخطر الرئيسية لمشاكل القلب، من المهم أيضًا إجراء اختبارات معينة لمعرفة حالة قلبك. تحدثنا إلى طبيبين معتمدين لفهم الأمر نفسه.

العوامل التي تؤثر على صحة قلبك

وفقًا لموقع "OnlyMyHealth" فأن أمراض القلب وخاصة النوبات القلبية هي السبب الرئيسي وراء الحاجة إلى اتباع نهج استباقي ووقائي للرعاية الصحية للقلب، مضيفًا أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار بعض عوامل الخطر الثابتة عند تقييم صحة القلب".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVDs) هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم، منها 85٪ بسبب النوبات القلبية والسكتة الدماغية، يقترح التقرير أنه يمكن الوقاية من معظم الأمراض القلبية الوعائية من خلال معالجة عوامل الخطر وتشمل هذه:

العمر

تاريخ العائلة

ارتفاع ضغط الدم

عالي الدهون

التدخين

بدانة

الخمول البدني

السكري

تغذية سيئة

ضغط

الاستهلاك المفرط للكحول

النوم وتوقف التنفس المرحلى

5 اختبارات مهمة يجب القيام بها

5 اختبارات أساسية لأمراض القلب تشمل:

تحاليل الدم

مخطط كهربية القلب (ECG)

اختبار إجهاد التمرين

مخطط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية)

تصوير الأوعية التاجية

إن فحوصات القلب المنتظمة واختبارات القلب تساعد الأطباء على فهم المخاطر الصحية والمساعدة في:

العلاج من الإدمان

التوصية بنظام غذائي صحي للقلب

التوصية بنظام التمرين

تقديم المشورة بشأن التغييرات الأساسية في نمط الحياة

كيفية تحسين صحة القلب والأوعية الدموية



الوقاية من تطور عوامل الخطر لأمراض القلب. على سبيل المثال ، الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وعسر شحميات الدم. ولتحقيق ذلك يوصي بما يلي: