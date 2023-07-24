هل تنكسر الموجة شديدة الحرارة قريبا؟.. الأرصاد تكشف أعلى درجة متوقعة

كتب ــ محمود راغب

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها حتى الآن خلال هذه الموجة الشديدة الحرارة التى تشهدها البلاد كانت خلال الأسبوع الماضى بالتحديد يومى الأحد والإثنين الماضيين، ووصلت فيها درجات الحرارة العظمى على القاهرة فى الظل 39 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه خلال هذا الأسبوع متوقع أن تصل العظمى على القاهرة لـ 38 درجة وهى درجة الحرارة المقاسة فى الظل ومع ارتفاع فى نسب الرطوبة تزداد درجات الحرارة المحسوسة لتقارب 42 درجة .

وأضافت أن الموجة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ومتوقع أن تقل حدتها نسبيا مع بداية أغسطس، ولكن يظل ارتفاع نسب الرطوبة العامل الرئيسى فى الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وعن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها خلال هذا الأسبوع، أشارت إلى أن القاهرة تتراوح فيها العظمى المقاسة فى الظل بين 36 و38 درجة على القاهرة الكبرى، وتتراوح من 44 و45 درجة على جنوب الصعيد، وبين 33 و34 على السواحل المطلة على البحر المتوسط.

وتابعت: أما المحسوسة على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع تتراوح بين 40 لـ 42 وتظل الموجة شديدة الحرارة نتيجة استمرار تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

ويشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على بعض المناطق ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 29 درجة.