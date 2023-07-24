اليوم السابع
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أكرم القصاص
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هجمات إلكترونية تستهدف 12 وزارة فى النرويج

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:15 ص
هجمات إلكترونية تستهدف 12 وزارة فى النرويج هاكرز - صورة أرشيفية
وكالات

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تعرضت مواقع إلكترونية تابعة لعدد من الوزارات في حكومة النرويج لهجوم إلكتروني اليوم الاثنين، أدى إلى تعطلها.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية النرويجية في بيانها إن 12 وزارة تعرضت لهجوم إلكتروني وأن التحقيق مستمر.

يذكر أنه في مارس 2021، تسلل قراصنة إلى أنظمة الكمبيوتر في البرلمان النرويجي واستخرجوا بيانات منها، بعد ستة أشهر فقط من الإعلان عن هجوم إلكتروني سابق.

وقال البرلمان إن هجوم قراصنة مجهولين مرتبط "بثغرة أمنية" في برنامج Microsoft Exchange، وأن هذه "مشكلة دولية".

 


هجمات إلكترونية

النرويج

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