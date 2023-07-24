اليوم السابع
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الإثنين، 24 يوليو 2023 03:15 م
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هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 24 يوليو 2023 03:00 م
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 17550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21246 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 7347 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة.

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