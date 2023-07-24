هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أولى جلسات هذا الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 17550 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 21246 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 7347 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 3439 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 5111 نقطة.