نتنياهو يغادر المستشفى بعد زرع جهاز لمراقبة ضربات القلب

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر المستشفى صباح اليوم بعد إجراء عملية زراعة منظم لنبضات القلب.

وحسب موقع سبوتنيك خرج نتنياهو من مستشفى شيبا شرق تل أبيب بعد يوم واحد من دخوله لإجراء العملية.

وكان نتنياهو أعلن في بيان مصور قبل العملية يوم الأحد أنه سيتلقى زراعة جهاز لتنظيم ضربات القلب بعد تعرضه لوعكة صحية الأسبوع الماضي. وخلال فترة غياب نتنياهو، سيتولى وزير القضاء ياريف ليفين مهامه بعد تصويت الحكومة عليها هاتفيا.

وقال نتنياهو، أمس الأحد، إنه في "صحة جيدة"، بعد زرع جهاز لتنظيم ضربات القلب في المستشفى، ويخطط للحضور إلى الكنيست يوم الاثنين للتصويت على تغيير مهم في القانون.

جاءت تصريحات نتنياهو في بيان مصور عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "نواصل جهودنا لاستكمال التشريع وكذلك جهودنا للتوصل إلى إجماع، لكنني بالتأكيد أريدك أن تعرف أنني سأشارك زملائي في الكنيست صباح الغد".