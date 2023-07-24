نائب وزير السياحة تلتقى بوفد رسمى من مجلس النواب اليابانى خلال زيارتهم لمصر

كتب محمد أسعد

التقت، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بوفد من مجلس النواب الياباني برئاسة كيهارا مينورو رئيس اللجنة الدائمة للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة بالمجلس وعدد من أعضاء اللجنة فضلاً عن عدد من المسئولين بوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، وذلك خلال زيارتهم لمصر والتي استمرت على مدار يومين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دراسة التعاون في مجالات السياحة وتطوير البنية التحتية في مصر وذلك في إطار الزيارات التي يقوم بها الوفد للاطلاع على التجارب السياحية في عدد من الدول التي أحرزت تقدماً ملحوظاً في البنية التحتية وتخصيص أراضي لتنفيذ مشروعات سياحية مختلفة والتي من بينها مصر.

واستهلت نائب الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد الياباني، مثمنه على علاقات التعاون الوطيدة التي تربط مصر واليابان في شتى المجالات والمشاريع المشتركة ولاسيما في مجال السياحة والآثار، والتي من بينها مشروع المتحف المصري الكبير الذي هو هدية مصر للعالم.

كما استعرضت نائب الوزير الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وأبرز محاورها، والأنماط والأنشطة السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والتي من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والبيئة، مشيرة إلى اهتمام الدولة بتعظيم الترويج لمنتج سياحة اليخوت وما تقوم به وزارة النقل من جهود لاستهداف تطوير هذا المنتج والتي من بينها إنشاء النافذة الواحدة لسياحة اليخوت والتي يتم من خلالها تبسيط الإجراءات واختصار المدة الزمنية لاستخراج التصاريح اللازمة في هذا الشأن، فضلاً عن تطوير 25 ميناء والعمل على استهداف منتج زيارة مصر من البحر " Visit Egypt by Sea " وهي إتاحة زيارة مصر لمن يملكون يخوت خاصة.

كما أشارت إلى العدد المتزايد من المتاحف التي تم افتتاحها مؤخراً والأخرى التي سيتم افتتاحها قريباً من بينها متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي سوف يستعرض من خلال مقتنياته العواصم المصرية المختلفة عبر الحقب التاريخية التي تعاقبت على مصر.

وخلال اللقاء، ثمّن رئيس الوفد الياباني هذه الزيارة وهذا اللقاء، حيث أشار إلى زيارتهم لمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات التي تضمن لها مستقبل اقتصادي واعد بصفة عامة وسوق سياحي رائد بصفة خاصة، كما أكد علي كون مصر مقصداً سياحياً مستهدف للسائح الياباني. كما قام الوفد باستعراض أكثر وسائل التسويق في دولة اليابان حيث تم الإشارة إلى أنها عن طريق word of mouth و youtube، والمؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ثمن وأشاد بالقيادات النسائية في الدولة المصرية، وأوضحت نائب الوزير أهمية دور المرأة المصرية في جميع المجالات المختلفة وما تم تحقيقه من تقدم في ملف تمكين المرأة وإتاحة مناصب قيادية بالجهاز الإداري ومجلسي النواب والشيوخ.

وتحدث أعضاء الوفد الياباني أيضاً عن السبل المختلفة لتطوير عدد من المدن والتي كانت لا تشكل جذب سياحي باليابان وما تم من جهود لتحويلها إلى واجهات سياحية بفضل التعاون مع القطاع الخاص.

وتطرق اللقاء أيضا للحديث عن العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعرب الوفد عن إعجابهم بها كما تسألوا عن تأثير الانتقال للعمل بها على مدينة القاهرة، حيث أوضحت نائب الوزير أن الدولة المصرية لديها مخطط لجعل مدينة القاهرة مقصد سياحي قائم بذاته في إطار منتج City breaks والعمل على زيادة عدد المنشآت الفندقية والسياحية بها وخاصة من خلال استغلال المباني الحكومية التي يتم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وإمكانيه تحويلها إلى منشآت فندقية مما سيساهم في إعادة رسم الطابع الحضاري والثقافي والتاريخي للقاهرة مما سيساهم في قدرة استيعاب مدينة القاهرة للزائرين وزيارتها كمقصد قائم بذاته دون الحاجة لأن تكون ضمن البرامج السياحية الأخرى، مما يتيح للسائح الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها.