مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

نشرت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبارات التحريرية (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م، حتى يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023م، وذلك بمقر الامتحانات بمسجد النور بالعباسية، الساعة التسعة والنصف صباحًا، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة تحقيق الشخصية للطالبة المسلَّمة لها من إدارة المعهد، وذلك وفق الجدول التالي:
السبت 29/ 7/ 2023 م
1. هاجر مسعود داود غريب - الجيزة
2. ميار عبد السيد خليفه محمد خليفه. الجيزة
3. مي مجدى اسماعيل محمد - الجيزة
4. ندى عبد الحميد حامد عبد الحميد - القليوبية
5. مريم اسامه سعيد معتمد سيد - الجيزة
6. ملك محمود عزت محمد عبده - الجيزة
7. ايمان عبد المعز عبد الله عبد الجواد. الجيزة
8. شروق جميل عبد التواب عتريس محمود. الجيزة
9. هاله محمود قرنى عبد السلام حسين - الجيزة
10. ملك هانى رجب احمد محمد - القليوبية
11. شيماء رأفت حسنى - الجيزة
12. شهد احمد زغلول انور - جيزة
13. عهد محمد حسنى كامل عبد الجواد. الجيزة
14. ميار مختار فوزى على - الجيزة
15. مريم محمد حامد عبد الهادى الضبع. الجيزة
16. ورده صلاح قرنى محمد - الجيزة
17. اسراء احمد سيد عبد الباسط - الجيزة
18. ياسمين عمر عبد الله على عبد الله - الجيزة
19. بسمله محمد عبده محمد محمود - الجيزة
20. فاطمه رجب محمد احمد عويس. الجيزة
21. سعاد امين سيد امين عبد العال - الجيزة
22. فاطمه عبد الله حامد عبد الله محمد - القليوبية
23. سماح سامى سعد عبد الرؤف جوهر - الجيزة
24. ملك شرقاوى امين جاد المولى سالم. الجيزة
25. زينب زغلول ربيع نصر احمد - الجيزة
26. شمس جمال سيد سلامه - الجيزة
27. نور الهدى سلامه محمد سلامه - الجيزة
28. اسماء محمد ربيع امام عبد الحفيظ - الجيزة
29. جنى سيد عبد الله حامد عبد الله - الجيزة
30. هاجر محمد محفوظ كامل محفوظ - الجيزة
31. نورهان سعيد عبد العزيز احمد الشيمى - الجيزة
32. فاطمه سمير شحات محمد حموده - الجيزة
33. ناديه طارق عفيفى عبد الحميد محمد - القليوبية
34. مريم محمود عبد الوهاب محمود ابراهيم - القليوبية
35. حبيبه ربيع احمد غريب محمد - الجيزة
36. فاطمه عاشور عبد المنعم برعى منصور - الجيزة
37. نرمين امين على امين محمد - الجيزة
38. سجود نبيل قرنى عبد الكريم فرجانى - الجيزة
39. ندى حجازى محمود عبد السميع - القليوبية
40. فاطمة الزهراء احمد ابو بكر على عبد الباقى - الجيزة
41. شروق عبد الغفار احمد عبد العليم - الجيزة
42. منة الله محمد عبد الرحمن محمد محمد - القليوبية
43. بسمله محمد على جاد المهدى مشرقى - القليوبية
44. شهد عثمان انور عبد الهادى - الجيزة
45. ندى مصطفى حنفى على عبد العزيز - الجيزة
46. رحمه صلاح الدين عبد الستار بدر عويس. الجيزة
47. جنا خالد رمضان رمضان - الجيزة
48. اشرقت احمد عبد المحسن محمد حسين. القليوبية
49. ايه محمد يحيى محمد عبد الغنى - الجيزة
50. دينا سعيد احمد عبد الباقى اسماعيل - الجيزة
51. شمس ابو الفتوح جمعه رزق محمد - الجيزة
52. هند محمد احمد عبد الله احمد - القليوبية
53. ايه احمد قرنى عبد الكريم - الجيزة
54. ملك طارق محمود على امام - القليوبية
55. اسماء سامى كمال حسين على - الجيزة
56. رغده سيد سعد الدين سيد عبد المجيد - الجيزة
57. ريهام رمضان نور محمد سيد - الجيزة
58. ميار عبد المنعم الشحات عبد المنعم مرسى. القليوبية
59. منه ربيع شحات محمد عبد الغنى - الجيزة
60. ماجده محمد جمال عبد الباسط السيد - القليوبية
وفور الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية سيتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية على موقع وزارة الأوقاف.
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