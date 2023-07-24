اليوم السابع
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مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

الإثنين، 24 يوليو 2023 06:05 م
مواعيد الاختبارات التحريرية للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الأوقاف مواعيد الاختبارات التحريرية (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، للمتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض بمستشفى الدعاة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م، حتى يوم السبت الموافق 5/ 8/ 2023م، وذلك بمقر الامتحانات بمسجد النور بالعباسية، الساعة التسعة والنصف صباحًا، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة تحقيق الشخصية للطالبة المسلَّمة لها من إدارة المعهد، وذلك وفق الجدول التالي:

السبت 29/ 7/ 2023 م

1هاجر مسعود داود غريب - الجيزة

2ميار عبد السيد خليفه محمد خليفه. الجيزة

3مي مجدى اسماعيل محمد - الجيزة

4ندى عبد الحميد حامد عبد الحميد - القليوبية

5مريم اسامه سعيد معتمد سيد - الجيزة

6ملك محمود عزت محمد عبده - الجيزة

7ايمان عبد المعز عبد الله عبد الجواد. الجيزة

8شروق جميل عبد التواب عتريس محمود. الجيزة

9هاله محمود قرنى عبد السلام حسين - الجيزة

10ملك هانى رجب احمد محمد - القليوبية

11شيماء رأفت حسنى - الجيزة

12شهد احمد زغلول انور - جيزة

13عهد محمد حسنى كامل عبد الجواد. الجيزة

14ميار مختار فوزى على - الجيزة

15مريم محمد حامد عبد الهادى الضبع. الجيزة

16ورده صلاح قرنى محمد - الجيزة

17اسراء احمد سيد عبد الباسط - الجيزة

18ياسمين عمر عبد الله على عبد الله - الجيزة

19بسمله محمد عبده محمد محمود - الجيزة

20فاطمه رجب محمد احمد عويس. الجيزة

21سعاد امين سيد امين عبد العال - الجيزة

22فاطمه عبد الله حامد عبد الله محمد - القليوبية

23سماح سامى سعد عبد الرؤف جوهر - الجيزة

24ملك شرقاوى امين جاد المولى سالم. الجيزة

25زينب زغلول ربيع نصر احمد - الجيزة

26شمس جمال سيد سلامه - الجيزة

27نور الهدى سلامه محمد سلامه - الجيزة

28اسماء محمد ربيع امام عبد الحفيظ - الجيزة

29جنى سيد عبد الله حامد عبد الله - الجيزة

30هاجر محمد محفوظ كامل محفوظ - الجيزة

31نورهان سعيد عبد العزيز احمد الشيمى - الجيزة

32فاطمه سمير شحات محمد حموده - الجيزة

33ناديه طارق عفيفى عبد الحميد محمد - القليوبية

34مريم محمود عبد الوهاب محمود ابراهيم - القليوبية

35حبيبه ربيع احمد غريب محمد - الجيزة

36فاطمه عاشور عبد المنعم برعى منصور - الجيزة

37نرمين امين على امين محمد - الجيزة

38سجود نبيل قرنى عبد الكريم فرجانى - الجيزة

39ندى حجازى محمود عبد السميع - القليوبية

40فاطمة الزهراء احمد ابو بكر على عبد الباقى - الجيزة

41شروق عبد الغفار احمد عبد العليم - الجيزة

42منة الله محمد عبد الرحمن محمد محمد - القليوبية

43بسمله محمد على جاد المهدى مشرقى - القليوبية

44شهد عثمان انور عبد الهادى - الجيزة

45ندى مصطفى حنفى على عبد العزيز - الجيزة

46رحمه صلاح الدين عبد الستار بدر عويس. الجيزة

47جنا خالد رمضان رمضان - الجيزة

48اشرقت احمد عبد المحسن محمد حسين. القليوبية

49ايه محمد يحيى محمد عبد الغنى - الجيزة

50دينا سعيد احمد عبد الباقى اسماعيل - الجيزة

51شمس ابو الفتوح جمعه رزق محمد - الجيزة

52هند محمد احمد عبد الله احمد - القليوبية

53ايه احمد قرنى عبد الكريم - الجيزة

54ملك طارق محمود على امام - القليوبية

55اسماء سامى كمال حسين على - الجيزة

56رغده سيد سعد الدين سيد عبد المجيد - الجيزة

57ريهام رمضان نور محمد سيد - الجيزة

58ميار عبد المنعم الشحات عبد المنعم مرسى. القليوبية

59منه ربيع شحات محمد عبد الغنى - الجيزة

60ماجده محمد جمال عبد الباسط السيد - القليوبية

 

وفور الإعلان عن نتيجة الاختبارات التحريرية سيتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات وكشف الهيئة والمقابلة الشخصية على موقع وزارة الأوقاف.  


وزارة الاوقاف

مستشفى الدعاه

التمريض

معهد التمريض



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