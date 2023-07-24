وأوضح رجال الإنقاذ فى تصريح ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، انتشال 14 شخصا من تحت الأنقاض ،ومن بين الضحايا تأكدت وفاة أربعة على الفور، وتوفي ستة آخرون بعد محاولة إسعافهم بكافة الوسائل الطبية،وتم فحص الأشخاص الأربعة الباقين، حيث تبين أنهم لم يصابوا بإصابات تهدد حياتهم.

وكشف تحقيق أولي أن عمال البناء وضعوا البيرلايت (مادة عازلة تستخدم في البناء) بشكل غير قانوني على سطح صالة الألعاب الرياضية أثناء بناء مبنى تعليمي مجاور للصالة الرياضية، وتحت تأثير هطول الأمطار، امتص البيرلايت الماء واكتسب وزنا، مما أدى إلى انهيار السقف.

يذكر أن كان هناك 19 شخصا في صالة الألعاب الرياضية التى تغطي مساحة حوالي 1200 متر مربع بالمدرسة الإعدادية الـ34 في حي لونغشا عندما وقع الحادث، ونجا أربعة أشخاص بأنفسهم، بينما حوصر 15 شخصا.

