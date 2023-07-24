مصرع طفل غرقا خلال السباحة في نهر النيل بمنشأة القناطر

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تعرض طفل للغرق في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق شخص في نهر النيل بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلا تعرض للغرق بالنيل لعدم إجادته السباحة، وحدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.