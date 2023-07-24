اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا خلال السباحة في نهر النيل بمنشأة القناطر

الإثنين، 24 يوليو 2023 11:51 ص
مصرع طفل غرقا خلال السباحة في نهر النيل بمنشأة القناطر غرق طفل- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل للغرق في نهر النيل بإحدى قرى منشأة القناطر في الجيزة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق شخص في نهر النيل بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلا تعرض للغرق بالنيل لعدم إجادته السباحة، وحدد رجال المباحث هوية الطفل، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

غرق طفل

نهر النيل

منشأة القناطر

امن الجيزة



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