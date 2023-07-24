محافظ سوهاج يناقش موقف المؤشرات السكانية بالمحافظة

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة موقف المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي وحدة السكان، والجهات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تحديد المهام والأطراف المشاركة والمعنية يمواجهة القضية السكانية، وإعداد برنامج منظم للرائدات الريفيات، مشيرا إلى أهمية استمرار وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة، مؤكدا أنها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين، لافتا الي ضرورة تكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة .

واستعرض الاجتماع تقرير مبادرة "تحدث معه" والتي تم إطلاقها في فبراير الماضي فى إطار خطة وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة لتنفيذ أهداف مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، وتحقيقاً لمحاور المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، حيث تم التنفيذ في جميع الوحدات المحلية القروية في مجالس المدن على مستوى المحافظة، واستهدفت عدد 2000 فرد من الرجال والشباب، ونجحت في الوصول إلى 2500 فرد بنسبة إنجاز 125% .

واستهدفت ندوات مبادرة "تحدث معه" رفع الوعي بالمشكلة السكانية وأبعادها وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، والتوعية بمخاطر الإدمان والتدخين على صحة الفرد والمجتمع، وكذلك التوعية بأخطار التسرب من التعليم وتأثيرها السلبي على المجتمع، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية الآخرى التي انتشرت مؤخرا في مجتمعاتنا .

واستعرضت مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، بعض المؤشرات الخاصة بالمحافظة، مقارنة بموقف محافظات الجمهورية، كما تم عرض تقييم أنشطة الخطة السابقة 2022/2023، طبقا لمحاورها، كما تم عرض خطط الجهات الشريكة في الخطة 2023/ 2024 .