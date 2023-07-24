مجلس إدارة مياه الشرب بسوهاج يكرم المدير المالى على مجهوداته المتميزة

سوهاج عمرو خلف

كرم مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج برئاسة المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام لمحافظة سوهاج والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة والمهندس مجدي إبراهيم أحمد وكيل وزارة الري والمهندس يوسف حلمي يوسف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والمهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة ، المحاسب محمد يسرى قبيصى خليفة بالقطاع المالى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لمجهوداته فى إعداد دليل المؤشرات المالية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.

ومن الجدير بالذكر أن دليل المؤشرات المالية يضم معلومات عن القطاع المالى ودراسات تحليلية منذ نشأة الشركة عام 2009 حتى الآن وأن تلك البيانات تستهدف توضيح الحقائق والمعلومات المالية حتى تمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب.