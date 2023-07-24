محافظ دمياط تتابع مستجدات الموقف النهائى لمشروع تطوير المناطق غير المخططة

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاستها وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهات المُنفذة والاستشارية.

وتناول الاجتماع استعراض موقف المناطق التى تم الانتهاء منها و مناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى و وضع جدول زمني للتسليم خلال الشهرين القادمين.

وبحثت "المحافظ" المعوقات التى تواجه تلك الأعمال و كذلك آلية تلافى كافة الملاحظات التى رصدتها لجنة الإشراف على التنفيذ ، حيث أكدت على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة، وأيضا الخطط الزمنية التى تم وضعها ، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الرؤية التى يستهدفها المشروع لرفع كفاءة شبكات المرافق والطرق بتلك المناطق بشكل كامل .

يشار إلى أن تطوير المناطق الغير مخططة يُعد من أهم مشروعات التطوير الذى شهدته 7 مناطق بمدينة دمياط، حيث تم من خلاله رفع كفاءة شبكات المرافق والكهرباء و الحماية المدنية واحلال وتجديد اعمدة الانارة ، إلى جانب رصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت والفرعية ببلاطات الانترلوك.