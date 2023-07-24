بدء اختبارات " كابيتانو مصر " بالمدينة الرياضية في بورسعيد.. صور

استقبلت المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، المتقدمين المرحلة الثانية من "كابيتانو مصر " بمشاركة محافظات ( دمياط - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد) والتي ستقام علي مدار يومي 24، 25 يوليو الجاري، تحت إشراف نجوم الكرة المصرية وخبراء لعبة كرة القدم .

تقام الاختبارات تحت إشراف وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وشباب البرلمان والتطوع و yly، وبالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

أشاد عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بالوجه الحضاري الذي أصبحت عليه محافظة بورسعيد خلال السنوات القليلة الماضية ، والدور الذي تلعبه الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والذي جعل من المحافظة تستقبل كافة البطولات والمحافل المحلية والدولية.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أن التكامل والتناغم بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمحافظ، يلعب دورا رئيسيا في إنجاح الأحداث الرياضية ويسهم في أحداث نهضة في مجال المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة بورسعيد .

جاء ذلك في ضوء الدعم اللامحدود الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة، للأبطال الرياضيين وتبني المواهب الرياضية وخلق جيل جديد من الموهوبين الرياضيين قادر على اعتلاء منصات التتويج في كافة البطولات.

جدير بالذكر أنه تم الاعلان عن فتح باب الاشتراك لمن يرغب في التقدم لاختبارات كابيتانو مصر عبر الصفحةالرسمية لمديرية الشباب والرياضة في 30 يونيو الماضي.