محافظ أسيوط يلتقى مسئولى الكهرباء.. ويؤكد: استثناء المرافق الخدمية من تخفيف الأحمال

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محسن محمود حمدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب، والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط شمال، لبحث وضع خطة عادلة لتخفيف الأحمال بالكهرباء، والتى يجرى تنفيذها بصفة مؤقتة وفقاً لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء فى هذا الشأن، خاصة مع موجة الحرارة الشديدة التى تشهدها البلاد وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة مما أدى إلى ضغط شديد على شبكات الكهرباء، كما حضر اللقاء المهندس أحمد عبد العال مدير عام شبكات قطاع كهرباء شمال.

تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض خطة قطاعى كهرباء شمال وجنوب فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال والتى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع التحكم الإقليمى بسمالوط ووفقاً للخطط المعدة مسبقاً.

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – أنه جارى تنفيذ خطة تخفيف الاحمال بصفة مؤقتة كل ساعة تنفيذا لتوجيهات وزير الكهرباء فى هذا الشأن مع استثناء المنشات الحيوية والمرافق الاساسية بالدولة منها " محطات مياه شرب وصرف صحى ومستشفيات ومناطق صناعية وغيرها من المرافق والمنشات الحيوية " وفقاً لخطة التحكم الاقليمى للكهرباء ،وحرصاً على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين ،لافتا الى انه تم التنسيق مع مسئولى قطاعات توزيع الكهرباء بمراعاة العدالة فى تخفيف الاحمال مراعاة لظروف المواطنين وخاصة خلال موجة الحر الشديدة التى تشهدها البلاد مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

كما أشار المحافظ الى انه يجرى تنفيذ خطة الدولة فى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والخدمية والعامة والشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة تنفيذاً للكتاب الدوري رقم (75) الصادر عن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء الحاقًا للكتاب الدوري رقم (141) لسنة 2022 في ضوء التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على ان تتولى كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات ، المكاتب الهامة) وأن تلتزم وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين وأن يتولى مسئولي منظومة الإعلانات بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء أيًا كانت الجهة التابعة لها مع إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها وتتولى وحدات الإدارة المحلية متابعة تطبيق هذه الإجراءات واستخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها واستبدال كشافات الصوديوم بأخري ليد موفرة للطاقة وكذا استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.

كما أوضح المحافظ، أهمية دعم المغذيات وإصلاح الأعطال وخاصة بالطرق الصحراوية موجهًا بالتوسع في إنشاء مغذيات جديدة بقطاعي كهرباء أسيوط شمال وجنوب لخدمة المشروعات التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ورفع كفاءة الشبكات ولوحات توزيع الكهرباء وتنفيذ خطة إصلاح الأعطال والصيانة المستمرة لكافة المشروعات لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بمراكز خدمة العملاء وسرعة حل شكاوي المشتركين وتقديم خدمة متميزة لجمهور المشتركين.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.