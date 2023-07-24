محافظة الجيزة تنتهى من رصف طريق طراد النيل بأوسيم بطول 2.5 كيلو متر

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة عن انتهاء أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل بطول 2.5كم تقريبا، وذلك بداية من مركز ومدينة أوسيم وحتى حدود مركز منشأة القناطر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن طريق طراد النيل يعد واحدا من أهم الطرق التي شهدت أعمال تطوير شاملة في مركز ومدينة أوسيم تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، خاصة وأنه يعد من أهم الطرق الحيوية والرئيسية في المحافظة، والطريق الوحيد الذي يربط بين مركز ومدينة أوسيم ومركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي، مما يجعله يشهد كثافات مرورية عالية طوال اليوم لأهميته البالغة لدى الأهالي في قرى المركزين.

وأوضح أن أعمال التطوير استهدفت إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة وجزيرة وسطى بطول الطريق، وذلك لخدمة 6 قرى ريفية، وهي قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي، ومناشي البلد، والبراجيل، واستيعاب الحركة المرورية الكبيرة بذلك القطاع.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه رئيس مركز ومدينة أوسيم ببحث مخطط لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع طريق طراد النيل ومدخل قرية برطس، وذلك لتوفير موقف سرفيس لمنع التكدسات بتلك النقطة الحيوية والتى تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم بالإضافة إلى إقامة سوق حضاري لاستيعاب الباعة الجائلين والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين خلال عبورهم لمزلقان السكة الحديد بقرية برطس.